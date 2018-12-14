Из-за непотушенной сигареты жителя Любанского района погибли два человека

Ночью 9 декабря поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме в агрогородке Сосны-2. В момент ликвидации огня спасателями были обнаружены мертвые тела 67-летней хозяйки дома и ее 61-летнего сожителя, пишет БЕЛТА .

По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов дома. Пьяный 46-летний мужчина вышел ночью из квартиры, оставив непотушенную сигарету. В его комнате загорелся пол, а соседи по площадке получили смертельную дозу угарного газа.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Подозреваемый допрашивается. Возбуждено уголовное дело.