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Из-за непотушенной сигареты жителя Любанского района погибли два человека

15.12.2018 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Из-за непотушенной сигареты жителя Любанского района погибли два человека
Фото из открытых источников

Ночью 9 декабря поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме в агрогородке Сосны-2. В момент ликвидации огня спасателями были обнаружены мертвые тела 67-летней хозяйки дома и ее 61-летнего сожителя, пишет БЕЛТА.

По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов дома. Пьяный 46-летний мужчина вышел ночью из квартиры, оставив непотушенную сигарету. В его комнате загорелся пол, а соседи по площадке получили смертельную дозу угарного газа.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Подозреваемый допрашивается. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов дома. Пьяный 46-летний мужчина вышел ночью из квартиры, оставив...
 
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