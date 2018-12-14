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Экс-глава Лоевского района получил 7 лет колонии

15.12.2018 13:52 — Разное | Партизан  
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Суд Речицкого района признал виновным в коррупции бывшего председателя Лоевского райисполкома Сергея Дмитрова и наказал его 7 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.


Сергей Дмитров в 2016 году во время назначения на должность главы района. Фото - loevkraj.by

Сергей Дмитров возглавил Лоевский район в июне 2016 года. Но уже в декабре 2017 года он был снят с должности и в скором времени арестован по обвинению в получении взяток и превышении служебных полномочий.

Первые эпизоды уголовного дела чиновника касались еще 2014 года, когда Дмитров возглавлял филиал РУП «Гомельэнерго» «Дубрава-Агро» Светлогорского района. Согласно следствию, Дмитров тогда заключал контракты с коммерческими структурами на невыгодных условиях. То же самое происходило, когда Дмитров стал председателем райисполкома – он приказывал госпредприятиям выбирать тех поставщиков, на которых сам указывал.

Следствие считает, что за это Дмитров получал взятки от бизнесменов – те якобы построили на участке, принадлежавшем жене чиновника, баню и детскую песочницу. В 2017 году Дмитрову подарили гараж в Светлогорске, бесплатно ремонтировали его авто.


Свою вину Сергей Дмитров не признал. На суде он заявил, что действовал в интересах государственных предприятий района и не получал взяток.




 
 
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Суд Речицкого района признал виновным в коррупции бывшего председателя Лоевского райисполкома Сергея Дмитрова и наказал его 7 годам лишения свободы в условиях...
 
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