Экс-глава Лоевского района получил 7 лет колонии





Сергей Дмитров в 2016 году во время назначения на должность главы района. Фото - loevkraj.by





Сергей Дмитров возглавил Лоевский район в июне 2016 года. Но уже в декабре 2017 года он был снят с должности и в скором времени арестован по обвинению в получении взяток и превышении служебных полномочий.





Первые эпизоды уголовного дела чиновника касались еще 2014 года, когда Дмитров возглавлял филиал РУП «Гомельэнерго» «Дубрава-Агро» Светлогорского района. Согласно следствию, Дмитров тогда заключал контракты с коммерческими структурами на невыгодных условиях. То же самое происходило, когда Дмитров стал председателем райисполкома – он приказывал госпредприятиям выбирать тех поставщиков, на которых сам указывал.





Следствие считает, что за это Дмитров получал взятки от бизнесменов – те якобы построили на участке, принадлежавшем жене чиновника, баню и детскую песочницу. В 2017 году Дмитрову подарили гараж в Светлогорске, бесплатно ремонтировали его авто.









Свою вину Сергей Дмитров не признал. На суде он заявил, что действовал в интересах государственных предприятий района и не получал взяток.











