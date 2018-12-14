Факт-чек: что говорят об украинской церкви на российском ТВ и насколько это правда?

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Объединительный собор проводится в Киеве 15 декабря с целью создать независимую православную церковь и избрать ее предстоятеля.





В Москве к таким планам относятся с резким неодобрением, которое хорошо заметно в сообщениях российских телеканалов. Трактовка событий этими телеканалами часто оказывается весьма далекой от объективности.





Служба мониторинга Би-би-си попыталась разобраться в том, насколько эти репортажи достоверны.





Вот лишь несколько примеров.





В последние несколько дней поводом для критики в российских СМИ послужил пожар в церкви Московского патриархата под Киевом.





Утверждение: Это был поджог по политическим мотивам.





"На Украине в городе Ржищев националисты подожгли Свято-Троицкий храм канонической православной церкви". (Россия 24ТВ,11 декабря)

"Средневековые приемы политического шантажа. На Украине теперь поджигают храмы канонической церкви". (Рен ТВ, 11 декабря)

"Когда поняли, что допросами в СБУ священников канонической церкви не запугать, они стали поджигать православные храмы на Украине". (Рен ТВ, 11 декабря)

"Чем меньше времени остается до так называемого объединительного собора, который должен легализовать автокефалию, тем больше давление испытывает каноническая Украинская православная церковь". (ТВ Центр, 11 декабря)

Факт-чек: Никаких доказательств политической подоплеки пожара в открытом доступе нет.





Большинство российских СМИ ссылаются на заявление представителей Свято-Троицкого храма, однако те подозревают в поджоге мелкого воришку, который ранее стащил церковные пожертвования и металлолом с территории храма.





По данным полиции, на момент пожара он был пьян.





Утверждение: Украинские пожарные не хотели тушить пожар, потому что церковь принадлежит Московскому патриархату.





"Смотрите далее в нашем эфире, конечно же, про Украину. Там подожгли Свято-Троицкий храм и не спешили тушить, когда узнали, что это храм Московского патриархата". (телеканал "Россия-1", 11 декабря)

"Священники Свято-Троицкого храма под Киевом наводят порядок после пожара, который едва не уничтожил все внутреннее убранство. Спасли церковь чудом и своими силами". (телеканал "Россия-1", 11 декабря)

Факт-чек: На самом деле, представители храма заявили, что пожарная служба сразу прибыла на место чрезвычайного происшествия.





"Россия-1" эту часть заявления не упоминает, однако она отражена в сообщении "Российской газеты" - официального органа правительства Российской Федерации: "Оперативно приехавшим пожарным с помощью членов прихода удалось довольно быстро справиться с огнем".





Утверждение: США обещали наказать тех, кто мешает созданию независимой украинской церкви.





"Госдеп обещает наказать всех, кто мешает православному расколу… Порошенко лишь приветствует заявление Госдепа: 'мы будем способствовать возникновению новой церкви, а всех, кто будет мешать, предадим анафеме, которая в Госдепе называется санкциями". (Ирада Зейналова, ведущая программы "Итоги недели", 21 октября)

Факт-чек: Выпущенное двумя днями ранее заявление госсекретаря США Майка Помпео не упоминает ни анафему, ни санкции. В нем идет речь о поддержке "свободы вериосповедания… без внешнего вмешательства" в связи с созданием новой украинской автокефальной церкви.





Утверждение: Монахи Святой горы Афон не разделяют позицию Константинопольского патриарха по Украине.





"Глава РПЦ уже объявил, что не будет общаться с Константинополем, если патриарх Варфоломей пойдет на окончательный разрыв церквей. Афонские старцы не хотят подчиняться Вселенскому патриарху." (Ирада Зейналова, ведущая программы "Итоги недели", 21 октября)

Факт-чек: На самом деле, в том же репортаже протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной Церкви, заявил: "Святая Гора еще не выразила своего официального отношения к случившемуся, к принятому решению Константинопольского патриарха" разрешить украинскую автокефалию.





"Мы знаем из частных сообщений, что далеко не все монастыри Святой горы согласны с этим решением," - добавил он.





Позже, 26 ноября, управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний выразил недоумение по поводу того "почему молчит Святая Гора, почему ничего не говорят святогорские отцы, видя, как попираются канонические основы мирового православия".





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