Подростка с топором на открытии «Золотой шайбы» в Гомеле задержал ОМОН





Фото: УВД Гомельского облисполкома





Инцидент произошел вечером 14 декабря на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».





Как рассказали в УВД, запрещенные к проносу вещи у парня на входе в Ледовый дворец нашли сотрудники ОМОН. В рюкзаке лежал походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у парня также был найден нож в чехле.





При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.









Несовершеннолетний задержан. Известно, что ранее к административной и уголовной ответственности он не привлекался.





Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».



