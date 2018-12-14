|
Подростка с топором на открытии «Золотой шайбы» в Гомеле задержал ОМОН
Дома у него нашли еще боеприпасы. Зачем — теперь выясняют следователи.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Инцидент произошел вечером 14 декабря на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».
Как рассказали в УВД, запрещенные к проносу вещи у парня на входе в Ледовый дворец нашли сотрудники ОМОН. В рюкзаке лежал походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у парня также был найден нож в чехле.
При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.
Несовершеннолетний задержан. Известно, что ранее к административной и уголовной ответственности он не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дома у него нашли еще боеприпасы. Зачем — теперь выясняют следователи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)