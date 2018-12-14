|
Новая специальность может появиться в сфере ЖКХ Беларуси
15.12.2018 14:55 — Разное | Аргументы и факты
В Беларуси может появиться специальность «управление недвижимостью». Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на совместном с Министерством образования заседании коллегии, сообщает
Министр образования Игорь Карпенко в целом поддержал идею, но пока не ясно, как обучать по такой специальности: появятся курсы переподготовки или понадобится новая специальность в системе высшего или среднего специального образования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси может появиться специальность «управление недвижимостью».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)