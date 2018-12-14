Новая специальность может появиться в сфере ЖКХ Беларуси

В Беларуси может появиться специальность «управление недвижимостью». Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на совместном с Министерством образования заседании коллегии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Портал коммунальной грамотности.



- В стране около 10 тыс. товариществ собственников, исполкомам дано поручение формировать реестр председателей, но, на мой взгляд, этого мало - должна появиться отдельная специальность по управлению недвижимостью, - цитирует БЕЛТА Александра Терехова. - У нас создаются ассоциации товариществ, есть Международная ассоциация менеджмента недвижимости, активно развивается аренда жилфонда, и люди действительно хотят учиться, подобные специалисты будут востребованы по всей Беларуси.

Министр образования Игорь Карпенко в целом поддержал идею, но пока не ясно, как обучать по такой специальности: появятся курсы переподготовки или понадобится новая специальность в системе высшего или среднего специального образования.