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Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

15.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.

В торжественном ритуале приняли участие командование Института, глава районного депутатского корпуса Иван Романович, депутаты районного и областного Советов депутатов, заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров, благочинный Сморгонского церковного округа протоиерей Анатолий Резанович.

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

Всего в этот день присягу в учебном центре приняли 142 военнослужащих. По оценкам командования учебного заведения, поддержать военнослужащих в этот торжественный для них день приехали более 800 человек.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.
 
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