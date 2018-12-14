Новобранцы учебного центра Института пограничной службы приняли присягу

В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.

В торжественном ритуале приняли участие командование Института, глава районного депутатского корпуса Иван Романович, депутаты районного и областного Советов депутатов, заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров, благочинный Сморгонского церковного округа протоиерей Анатолий Резанович.

















































































































Всего в этот день присягу в учебном центре приняли 142 военнослужащих. По оценкам командования учебного заведения, поддержать военнослужащих в этот торжественный для них день приехали более 800 человек.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.