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Министр обороны Равков сказал, что в беларуской армии уже не красят траву и сравнил зарплату солдата с IT

15.12.2018 14:48 — Разное | KYKY  
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Министр обороны Андрей Равков заявил, что, возможно, вскоре призывников Беларуси ждут изменения в правилах представления отсрочки от службы в армии, пишет TUT.by. Равков считает, что нововведения смогут замотивировать молодых людей в службе. 

Зачем менять правила предоставления отсрочки 

 «У нас в стране получается, что значительная часть населения страны, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите в военном отношении нашего государства. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают воинско-учетную специальность в Вооруженных силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности. Поэтому тут мы видим единственный путь — внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки», – заявил Равков. 

Какие причины для предоставления отсрочки убирать и видоизменять не будут 

«Естественно, останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. Ведь Вооруженные силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию», – заявил Равков.

Что (не)делает беларуская армия, чтобы привлечь молодых людей на службу 

«Недавно принято постановление Министерства труда и социальной защиты.

Мы добились, чтобы военнослужащим срочной службы более чем в два раза увеличили денежное довольствие. Может быть, это мало по сравнению с заработком в IT-сфере, но тоже серьезно и значимо в государстве.

Мы также занимаемся вопросами обустройства быта не только офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые проходят службу по контракту, но и срочников. Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное», – заявил Равков.

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Министр обороны Андрей Равков заявил, что, возможно, вскоре призывников Беларуси ждут изменения в правилах представления отсрочки от службы в армии, пишет TUT.by....
 
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