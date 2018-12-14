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Министр обороны Равков сказал, что в беларуской армии уже не красят траву и сравнил зарплату солдата с IT
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Министр обороны Андрей Равков заявил, что, возможно, вскоре призывников Беларуси ждут изменения в правилах представления отсрочки от службы в армии,
Мы также занимаемся вопросами обустройства быта не только офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые проходят службу по контракту, но и срочников. Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное», – заявил Равков.
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Министр обороны Равков сказал, что в беларуской армии уже не красят траву и сравнил зарплату солдата с IT
Министр обороны Андрей Равков заявил, что, возможно, вскоре призывников Беларуси ждут изменения в правилах представления отсрочки от службы в армии, пишет TUT.by....
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