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Около 1,1 тыс. новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

15.12.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 15 декабря молодые воины принимали присягу. В верности Родине и белорусскому народу поклялись около 1,1 тыс. новобранцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном военном комиссариате.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61589.php

Около 1,1 тыс. новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

Торжественный ритуал по традиции состоялся на площади Церемониалов цитадели. Клятву произнесли молодые воины 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 115-го зенитного ракетного полка, 111-й гвардейской артиллеристской бригады и 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. "Символично, что молодое пополнение принимает присягу в святом для каждого белоруса месте. Слова клятвы, произнесенные в Брестской крепости, где каждая пядь земли напоминает о стойкости, мужестве и героизме воинов предыдущих поколений, накладывают особую ответственность", - подчеркнули в областном военкомате.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61589.php

Около 1,1 тыс. новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

Вместе с новобранцами из других частей в этот день присягу принимают более 300 юношей, призванных в Брестскую Краснознаменную пограничную группу имени Ф.Э. Дзержинского. На протяжении полутора месяцев, находясь на учебном пункте, новобранцы прошли курс начальной военной подготовки. Далее их ожидает обучение по специальности "инспектор пограничной службы". Освоив образовательный курс, молодые люди направятся проходить срочную службу в подразделения Брестской погрангруппы, где смогут применить знания и навыки в реальных условиях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61589.php

Около 1,1 тыс. новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

За церемонией принятия присяги наблюдали более 5 тыс. человек.

 
 
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 15 декабря молодые воины принимали присягу. В верности Родине и белорусскому народу поклялись около 1,1 тыс....
 
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