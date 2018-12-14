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Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников

15.12.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Ивацевичского района приговорил местного жителя к крупному штрафу за попытку вернуть долг под угрозой пистолета, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Ивацевичского района Евгений Булатый.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61587.php

Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников

Случай произошел летом этого года. Житель райцентра 1977 года рождения взял взаймы у знакомого Br60 до зарплаты, однако ее задержали и, соответственно, расчет также отодвинулся на неопределенный срок. Кредитор - 23-летний местный житель - ждать не стал. В 4 часа утра он подъехал на машине к дому должника и попросил его выйти. Когда мужчина сел в автомобиль, молодой человек приставил к его голове газобаллонный пневматический пистолет и стал угрожать физической расправой, если тот не вернет долг. Затем он надел своей жертве металлические наручники и вывез за город в лес, где продолжил противоправные действия.

Суд признал молодого человека виновным в принуждении к выплате долга под угрозой применения насилия при отсутствии признаков вымогательства - то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.384 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 базовых величин, что составляет Br857,5. Принадлежащие обвиняемому пневматический пистолет и наручники конфискованы.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Суд Ивацевичского района приговорил местного жителя к крупному штрафу за попытку вернуть долг под угрозой пистолета, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший...
 
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