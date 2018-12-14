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На ул. Зубачёва изменена организация дорожного движения

15.12.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уважаемые участники дорожного движения! Обращаем ваше внимание на то, что с 09 декабря по 11 января 2019 года на ул. Зубачева, на участке от ГОБК до ул. Гоголя, изменена организация дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61586.php

На ул. Зубачёва изменена организация дорожного движения

На ул. Зубачева часть проезжей части закрыта для движения транспортных средств, при этом организовано двустороннее движение по новому участку улицы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61586.php

На ул. Зубачёва изменена организация дорожного движения

Учитывайте данную информацию при планировании маршрута движения! Соблюдайте Правила дорожного движения!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61586.php

На ул. Зубачёва изменена организация дорожного движения

 
 
Ссылка на источник 83
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Уважаемые участники дорожного движения! Обращаем ваше внимание на то, что с 09 декабря по 11 января 2019 года на ул. Зубачева, на участке от ГОБК до ул. Гоголя, изменена...
 
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