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На ул. Зубачёва изменена организация дорожного движения
15.12.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые участники дорожного движения! Обращаем ваше внимание на то, что с 09 декабря по 11 января 2019 года на ул. Зубачева, на участке от ГОБК до ул. Гоголя, изменена организация дорожного движения.
На ул. Зубачева часть проезжей части закрыта для движения транспортных средств, при этом организовано двустороннее движение по новому участку улицы.
Учитывайте данную информацию при планировании маршрута движения! Соблюдайте Правила дорожного движения!
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Уважаемые участники дорожного движения! Обращаем ваше внимание на то, что с 09 декабря по 11 января 2019 года на ул. Зубачева, на участке от ГОБК до ул. Гоголя, изменена...
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