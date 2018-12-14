На ул. Зубачёва изменена организация дорожного движения

Уважаемые участники дорожного движения! Обращаем ваше внимание на то, что с 09 декабря по 11 января 2019 года на ул. Зубачева, на участке от ГОБК до ул. Гоголя, изменена организация дорожного движения.



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На ул. Зубачева часть проезжей части закрыта для движения транспортных средств, при этом организовано двустороннее движение по новому участку улицы.



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Учитывайте данную информацию при планировании маршрута движения! Соблюдайте Правила дорожного движения!



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