В одном из учебных заведений Барановичей хотят запретить мобильные телефоны

Эксперимент запустят в связи с ростом заболеваемости органов зрения среди детей нашего города.



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Фото: Intex-press

Запретить использование электронных средств связи во время учебного процесса планируют в нескольких классах гимназии №5. Эксперимент начнется в следующем учебном году, сообщил на заседании Барановичского горисполкома Валентин Александрович, главврач Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Если эксперимент покажет положительные результаты, его потом внедрят и в других учебных заведениях.

По словам Валентина Александровича, несмотря на то, что общая заболеваемость школьников в городе снижается, количество детей с нарушениями зрения растет.

– За последние пять лет заболевамость органов зрения у детей выросла на 27%. И причина этого – гаджеты, – сказал Валентин Александрович.