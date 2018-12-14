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В одном из учебных заведений Барановичей хотят запретить мобильные телефоны
15.12.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Эксперимент запустят в связи с ростом заболеваемости органов зрения среди детей нашего города.
Фото: Intex-press
Запретить использование электронных средств связи во время учебного процесса планируют в нескольких классах гимназии №5. Эксперимент начнется в следующем учебном году, сообщил на заседании Барановичского горисполкома Валентин Александрович, главврач Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Если эксперимент покажет положительные результаты, его потом внедрят и в других учебных заведениях.
По словам Валентина Александровича, несмотря на то, что общая заболеваемость школьников в городе снижается, количество детей с нарушениями зрения растет.
– За последние пять лет заболевамость органов зрения у детей выросла на 27%. И причина этого – гаджеты, – сказал Валентин Александрович.
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Эксперимент запустят в связи с ростом заболеваемости органов зрения среди детей нашего города. Фото: Intex-press Запретить использование электронных средств связи...
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