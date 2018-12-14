«Они кресты пилят, а люди в них камни кидают»: как в умирающей деревне под Каменцем люди сохранили кресты-обереги

Кресты из могучих пущанских дубов за последние 200 лет не раз спасали деревню. Помогут ли в очередной раз?



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Жители Углян верят, что эти кресты оберегают их деревню от напастей.Фото: Оксана БРОВАЧ