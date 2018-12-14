|
«Они кресты пилят, а люди в них камни кидают»: как в умирающей деревне под Каменцем люди сохранили кресты-обереги
15.12.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Кресты из могучих пущанских дубов за последние 200 лет не раз спасали деревню. Помогут ли в очередной раз?
Жители Углян верят, что эти кресты оберегают их деревню от напастей.Фото: Оксана БРОВАЧ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Они кресты пилят, а люди в них камни кидают»: как в умирающей деревне под Каменцем люди сохранили кресты-обереги
Кресты из могучих пущанских дубов за последние 200 лет не раз спасали деревню. Помогут ли в очередной раз? Жители Углян верят, что эти кресты оберегают их деревню...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)