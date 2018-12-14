В Березе определили победителей молодежного конкурса «Если бы я был главой района»

Имена новых лауреатов и победителей районного конкурса «Если бы я был главой района» названы в Березе. Участники – молодёжь предприятий и, учащиеся и воспитанники учреждений образования в возрасте от 14 до 31 года. Главная задача организатора, коим является отдел идеологической работы и по делам молодежи Березовского райисполкома, - привлечь молодое поколение к социально-экономическому и культурному развитию города и района.







- Конкурс молодежных проектов мы проводим в третий раз, - рассказывает главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Березовского райисполкома Ольга Ярмошевич. – Ребята выдвигают в социальных проектах свои идеи, которые, по их мнению, будут полезны, а мы стараемся реализовать лучшие. Молодежь должна чувствовать, что она нужна. На углу центральных улиц Ленина и Советской уже появились солнечные часы, появилась еще одна зона городской рекреации. Кстати, «возводили» часы за счет средств, заработанных на субботнике.









Проекты выдвигают разные, начиная от букроссинга и заканчивая серьезными объектами строительства. В финал вышло 5: «Парк отдыха «Солнечный» гимназии Белоозерска, «Мы в ответе за тех, кого приручили» и «Уголок наблюдения за птицами» школы № 3 Березы, «Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь» Березовской базовой школы имени Александра Заставного и «Свинка-копилка» Сигневичской ясли-сад – средней школы.



Идея автора «Свинки-копилки» - добровольный сбор средств на развитие города. На конкурс представлен не только рисунок, но и параметры «свинки». Указан даже материал, из которого она должна быть выполнена. Именно этот проект стал лауреатом конкурса.



Первое место у проекта по развитию букроссинга, второе у «Парка отдыха «Солнечный» и «Уголка наблюдения за птицами», третье – «Мы в ответе за тех, кого приручили».









Единственная проблема в том, что ребята, в силу своего возраста, не могут рассчитать затраты на строительство того же приюта для бездомных животных или «Свинки-копилки» из литого оргстекла. Тем не менее, это здорово, когда молодежь не остается в стороне и выдвигает свои идеи, как сделать жизнь лучше и краше. Кто его знает, может быть постепенно они и воплотятся в жизнь. По крайней мере, руководство района всегда идет им навстречу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Березе определили победителей молодежного конкурса «Если бы я был главой района» Имена новых лауреатов и победителей районного конкурса «Если бы я был главой района» названы в Березе. Участники – молодёжь предприятий и, учащиеся и...