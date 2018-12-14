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Подросток пытался пройти с топором и двумя ножами на хоккей в Гомеле
15.12.2018 15:35 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошёл 14 декабря на открытии детского турнира «Золотой шайбы» в Гомеле.
В ходе досмотра у 11-летнего подростка в матерчатом рюкзаке защитного цвета обнаружен походный топорик в чехле, раскладной нож. За поясом найден также нож в чехле, пишет
Милиция осмотрела место жительства парня. Дома у него нашли 24 патрона различного калибра. Патроны признаны экспертами боеприпасами.
Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Ранее подросток в поле зрения милиции не попадал.
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Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Ранее подросток в поле зрения милиции не попадал.
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