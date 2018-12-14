Подросток пытался пройти с топором и двумя ножами на хоккей в Гомеле

Инцидент произошёл 14 декабря на открытии детского турнира «Золотой шайбы» в Гомеле.

В ходе досмотра у 11-летнего подростка в матерчатом рюкзаке защитного цвета обнаружен походный топорик в чехле, раскладной нож. За поясом найден также нож в чехле, пишет БЕЛТА .

Милиция осмотрела место жительства парня. Дома у него нашли 24 патрона различного калибра. Патроны признаны экспертами боеприпасами.

Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Ранее подросток в поле зрения милиции не попадал.