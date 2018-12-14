Новый Cadillac Escalade станет легче и получит независимую заднюю подвеску

В следующем году Cadillac должен представить новое поколение своего флагманского SUV, сильно закамуфлированные прототипы которого впервые попались в объективы шпионских камер.





Это будет уже пятое по счету поколение Escalade — он придет на смену нынешнему внедорожнику, который выпускается с 2013 года. Автомобиль перейдет на новую платформу T1XX с широким использованием в конструкции высокопрочных сталей и алюминия, благодаря чему новый Escalade сбросит до 200 кг в зависимости от модификации. К слову, первыми моделями General Motors, созданными на основе новой архитектуры, стали родственные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra , о которых AUTO.TUT.BY уже рассказывал.





Впрочем, в техническом плане у нового Escalade будет одно важное отличие — если у соплатформенного Silverado сзади установлен неразрезной мост с рессорами, то для SUV Cadillac подготовят независимую многорычажную заднюю подвеску. А еще у нового Escalade ожидается сразу несколько двигателей на выбор. Атмосферный 6,2-литровый V8 останется в строю, но, как ожидается, для внедорожника предложат также новый битурбо-V8 4.2, уже устанавливаемый на седан CT6 , а также гибридную силовую установку. Стандартной коробкой на всех версиях будет 10-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный.





Кроме нового Escalade в 2019 году Cadillac собирается представить еще четыре новинки — это кроссовер XT6, который могут показать уже на январском автосалоне в Детройте, а также седаны CT4 и CT5.