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Новый Cadillac Escalade станет легче и получит независимую заднюю подвеску

15.12.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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В следующем году Cadillac должен представить новое поколение своего флагманского SUV, сильно закамуфлированные прототипы которого впервые попались в объективы шпионских камер.


Это будет уже пятое по счету поколение Escalade — он придет на смену нынешнему внедорожнику, который выпускается с 2013 года. Автомобиль перейдет на новую платформу T1XX с широким использованием в конструкции высокопрочных сталей и алюминия, благодаря чему новый Escalade сбросит до 200 кг в зависимости от модификации. К слову, первыми моделями General Motors, созданными на основе новой архитектуры, стали родственные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, о которых AUTO.TUT.BY уже рассказывал.


Впрочем, в техническом плане у нового Escalade будет одно важное отличие — если у соплатформенного Silverado сзади установлен неразрезной мост с рессорами, то для SUV Cadillac подготовят независимую многорычажную заднюю подвеску. А еще у нового Escalade ожидается сразу несколько двигателей на выбор. Атмосферный 6,2-литровый V8 останется в строю, но, как ожидается, для внедорожника предложат также новый битурбо-V8 4.2, уже устанавливаемый на седан CT6, а также гибридную силовую установку. Стандартной коробкой на всех версиях будет 10-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный.


Кроме нового Escalade в 2019 году Cadillac собирается представить еще четыре новинки — это кроссовер XT6, который могут показать уже на январском автосалоне в Детройте, а также седаны CT4 и CT5.

 
 
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В следующем году Cadillac должен представить новое поколение своего флагманского SUV, сильно закамуфлированные прототипы которого впервые попались в объективы...
 
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