﻿ Как будут работать магазины в праздники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут работать магазины в праздники

15.12.2018 14:26 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Минские магазины и парикмахерские с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт и сандни.

Об этом сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Супермаркеты торговой площадью свыше 400 кв.м с 15 декабря по 7 января завершат работу не ранее 22.00.

В праздничные дни Рождества и Нового года 25, 31 декабря и 7 января все торговые объекты работают по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.

Не предусмотрены выходные и в ресторанах и кафе. По 1 января они станут принимать гостей до 6.00 (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания).

Объекты бытового обслуживания 24 и 31 декабря, 6 января работают по режиму рабочего дня, парикмахерские 24 декабря и 6 января закроются не ранее 21.00.

Также в каждом административном районе парикмахерские будут открыты для клиентов и 25 декабря, и 7 января.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт и сандни.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это он вас заставил?" – Ургант огорошил Андрееву вопросом о Бондарчуке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика