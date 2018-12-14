Как будут работать магазины в праздники

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Об этом сообщилив Мингорисполкоме.Супермаркеты торговой площадью свыше 400 кв.м с 15 декабря по 7 января завершат работу не ранее 22.00.В праздничные дни Рождества и Нового года 25, 31 декабря и 7 января все торговые объекты работают по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.Не предусмотрены выходные и в ресторанах и кафе. По 1 января они станут принимать гостей до 6.00 (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания).Объекты бытового обслуживания 24 и 31 декабря, 6 января работают по режиму рабочего дня, парикмахерские 24 декабря и 6 января закроются не ранее 21.00.Также в каждом административном районе парикмахерские будут открыты для клиентов и 25 декабря, и 7 января.