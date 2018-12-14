"Это он вас заставил?" – Ургант огорошил Андрееву вопросом о Бондарчуке



Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com

Актрисапобывала на эфире ув его шоу на "Первом канале" и рассказала о своей новой роли и экстремальном прошлом.Ведущий интересовался, как прошли съемки фильма "Лучше, чем люди", где девушка исполнила роль андроида. Кроме того, Ургант обратил внимание на брекеты, которые решила поставить себе Паулина. Ургант спросил, намекая наОднако девушка ушла от ответа и не стала распространятся про личную жизнь с Федором Бондарчуком, зато рассказала, что до него и до того, как стать успешной актрисой, она былаПо ее словам, увлеклась она экстремальным видом спорта в 15-16 лет. Довольно быстро Паулина, по ее признанию, научилась делать довольно сложные элементы и умела на горе успех.– рассказала гостья программы.Но теперь Андреева уже не готова на такие риски, поскольку любое происшествие с ней может подвести очень много людей, говорит актриса.– призналась актриса.