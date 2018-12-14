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В Крыму самосвал сорвался с обрыва и упал на территорию аквапарка
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
По ее словам, водитель, который ехал по серпантину, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего самосвал упал с обрыва на территорию аквапарка гостиницы.
"Водитель не справился с управлением. Успел выпрыгнуть. Никто не пострадал", - сказала
По ее словам, обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.
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Самосвал в ялтинском регионе сорвался с обрыва и упал на территорию аквапарка гостиницы "Ялта Интурист".
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