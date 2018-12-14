В Крыму самосвал сорвался с обрыва и упал на территорию аквапарка



Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

По ее словам, водитель, который ехал по серпантину, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего самосвал упал с обрыва на территорию аквапарка гостиницы."Водитель не справился с управлением. Успел выпрыгнуть. Никто не пострадал", - сказалаПо ее словам, обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.