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Минский пенсионер, который сделал банкноту в € 1 000 с помощью лезвия, сядет в тюрьму на 6,5 лет

15.12.2018 14:14 — Разное | UDF  
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Зимбабвийские доллары в Минске стали «евро». Слово «Зимбабве», вероятно, соскоблено лезвием ножа или бритвы
14 декабря суд Центрального района Минска постановил наказать пенсионера-фальшивомонетчика 6,5 годами тюрьмы с конфискацией имущества.

Решение еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в Минском городском суде.

Несколько месяцев назад мужчину задержали работники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска.

В квартире пенсионера на Партизанском проспекте в Минске нашли сербские динары и зимбабвийские доллары, переделанные в «евро», а также фальшивые российские рубли и доллары США.

На след фальшивомонетчика милиционеры вышли благодаря уборщице ЖЭУ. Она нашла в подвале дома, где жил 62-летний преступник, пакет с деньгами и сообщила в милицию.

Пенсионер занимался подделкой банкнот с 2000 года.

 
Теги: Минск
 
 
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