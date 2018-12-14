На новогодние и рождественские праздники БЖД назначила 180 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога с 22 декабря 2018 года по 12 января 2019 года назначила 180 дополнительных поездов: 131 поезд в межрегиональном сообщении и 49 в международном сообщении, сообщается на сайте БЖД,

С учетом увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 22, 25, 29 декабря 2018 года и 7 января 2019 года.

Во взаимодействии с железнодорожными администрациями сопредельных государств в международном сообщении дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск—Москва—Минск, Минск—Санкт-Петербург—Минск, Москва—Брест—Москва, Санкт-Петербург—Брянск, Москва—Калининград—Москва, Адлер—Калининград, Гомель—Сновск—Гомель, Минск—Вильнюс—Минск.

В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск—Гомель, Минск—Брест, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Витебск—Могилев, Витебск—Брест, Могилев—Гомель, Мозырь (ст. Козенки)—Минск.

Подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by , а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.