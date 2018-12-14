Сотрудники Гомельского ОМОНа задержали местного подростка, который пришел на открытие областного первенства по хоккею "Золотая шайба". При досмотре у него обнаружили походный топор в чехле и раскладной нож, за поясом - нож в чехле, сказано в сообщении УВД Гомельского облисполкома.

В ходе проверки дома у задержанного было найдено 24 патрона различного калибра, из которых три являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы.

Ранее молодой человек к административной и уголовной ответственности не привлекался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".