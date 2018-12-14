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Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов

15.12.2018 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе, сообщил журналистам источник в правительстве РФ.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума", - сказал он.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", - добавил источник.

Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". После этого премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще.

В конце ноября Костин дал понять, что ситуация еще может измениться. "Есть сигналы о том, что могут быть подвижки", - сказал он, подчеркнув, что не имеет информации о финальных решениях.

В интервью российским телеканалам 6 декабря Медведев заявил, что рассчитывает на прагматизм организаторов форума в Давосе, которые уже стали менять свою позицию по участию российской делегации. "Это зависит (участие российской делегации - ИФ) от руководителей самого Давоса. Как я понимаю, они начали свою позицию корректировать", - сказал премьер.

По его словам, цель любого форума - это общение. "Мы всегда рады этому и всегда с удовольствием это делаем. Туда ездил наш бизнес, туда ездили представители власти. Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они (российские бизнесмены - ИФ) какие-то нехорошие, тогда нам и смысла туда ездить нет", - заявил Медведев.

Премьер пригласил иностранных участников на форумы в России - в Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Владивосток. "Но я думаю, что они (организаторы Давоса - ИФ) люди прагматичные, так что поживем - увидим", - сказал он.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

 

 
 
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Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки...
 
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