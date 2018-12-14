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«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат
Новости мира. Несколько дней англоязычная пользователь Twitter опубликовала фотографию типичной мужской комнаты. Женская половина аудитории пришла в недоумение, мужская половина аудитория стала недоумевать, почему недоумевает женская половина.
«Парни реально живут в квартирах как эта и не видят в этом никаких проблем», –
На снимке видно, что присутствует всё необходимое: дверь, окно, розетки, стол, телевизор и, кажется, игровая приставка. Однако автор снимка явно считает, что чего-то не хватает. Комментаторы заметили, что простому парню большего не нужно, и поделились фотографиями своих комнат.
«Думаю, стул тут лишний. Да и стол для телевизора ни к чему»,
«Гостиная моего парня, когда мы начали жить вместе»,
«А теперь пройдёмте в спальню»,
«У меня было примерно так же… у меня были дом и собака. Мужчины просты и практичны. Теперь у моей жены есть всё, что угодно, но мы этим никогда не пользуемся. Например, стулья, на которых я не могу сидеть, и полотенца, которые я не использую»,
«Так выглядела моя гостиная четыре года»,
«Без телевизора, без ковра!»,
«Вы обо мне говорите?»,
«Оно...».
И, конечно, нехорошо будет забыть про русскаязычных пользователей.
«Та же ерунда»,
«Аналогично»,
«Моя берлога. Идеально, на нг ещё пс4 куплю»,
«Я только переехал, это не считается!».
На этом обзор мужских комнат завершён.
Осенью 2018 года обсуждались модные мужские причёски.
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Новости мира. Несколько дней англоязычная пользователь Twitter опубликовала фотографию типичной мужской комнаты. Женская половина аудитории пришла в недоумение,...
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