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В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках
Новости Беларуси. Предновогодний Минск станет ярче. В пять вечера зажгут огни на главных елях белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году городские дизайнеры нарядили 30 зелёных красавиц. Каждая – неповторима в своем оформлении. А для украшения главной новогодней ели – на Октябрьской площади – понадобилось около 3-х тысяч шаров и 4,5 километра гирлянд.
Праздник в столице создадут как световые мотивы, которые уже давно знакомы горожанам, так и новые элементы.
Так что, если пока нет ощущения приближения Нового года, просто прогуляйтесь по вечернему Минску.
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Новости Беларуси. Предновогодний Минск станет ярче. В пять вечера зажгут огни на главных елях белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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