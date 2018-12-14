|
В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни
Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что именно было украдено, правоохранители не сообщают. 76-летний участник группы «Битлз» выступал в Вене за ночь до того, как злоумышленники ворвались в его дом.
Музыкант решил сохранить происшествие в тайне, чтобы не допустить срыва выступления, поэтому про ограбление стало известно лишь спустя несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что именно было украдено,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)