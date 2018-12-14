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В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни

15.12.2018 15:30 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни

О том, что именно было украдено, правоохранители не сообщают. 76-летний участник группы «Битлз» выступал в Вене за ночь до того, как злоумышленники ворвались в его дом.

В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни

Музыкант решил сохранить происшествие в тайне, чтобы не допустить срыва выступления, поэтому про ограбление стало известно лишь спустя несколько дней.
 
 
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Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что именно было украдено,...
 
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