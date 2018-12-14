﻿ Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле

15.12.2018 15:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Израиля. Несколько сотен человек, одетых в светоотражательные жилеты, вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле

Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле

Они выступают против повышения цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания. Организаторы митингов подчеркнули, что, как и во Франции, в Израиле гражданам не безразлично повышение цен на товары первой необходимости.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. Несколько сотен человек, одетых в светоотражательные жилеты, вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрия Полиенко оштрафовали на 980 рублей (40 базовых величин) за отказ ходить на профилактические лекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика