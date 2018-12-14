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В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком

15.12.2018 15:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 декабря в Гомеле правоохранители задержали подростка, который пытался пройти на хоккей с походным топориком и двумя ножами.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в пятницу сотрудники ОМОН охраняли порядок в Ледовом дворце во время открытия областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».  

Досматривая одного из желающих пройти на турнир, сотрудники милиции обнаружили в матерчатом рюкзаке 17-летнего парня походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у юноши находился нож в чехле.  

В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

После этого правоохранители направились к месту жительства несовершеннолетнего. В доме были обнаружены 24 патрона, три из которых пригодны для стрельбы.  

Ранее подросток к административной или уголовной ответственности не привлекался.  

В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ.  

Парень задержан. Ведётся расследование.  

Осенью 2018 года в Могилёве был задержан мужчина. 

Гражданин ходил по улицам и размахивал оружием – подробности здесь.  
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 14 декабря в Гомеле правоохранители задержали подростка, который пытался пройти на хоккей с походным топориком и двумя ножами.   Как сообщает УВД...
 
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