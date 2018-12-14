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Любительский хоккей с участием Александра Лукашенко проходит в «Чижовка-Арене»
Новости Беларуси. В Минске на малой площадке «Чижовка-Арены» идут хоккейные баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки скрестили команда главы государства и сборная Витебской области.
На лёд под № 1 вышел и Александр Лукашенко. Это уже 12-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Как всегда, на трибунах — много зрителей. Дружно и громко болельщики поддерживают игроков. За кем победа, узнаем скоро.
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Новости Беларуси. В Минске на малой площадке «Чижовка-Арены» идут хоккейные баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки скрестили команда главы...
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