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«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги
Новости Беларуси. Более тысячи солдат чеканили шаг и по легендарной земле. Для Брестского гарнизона это рекордное пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая часть принявших присягу будет носить голубые береты, около 300 встанут на защиту рубежей. Среди новоиспеченных военнослужащих также артиллеристы, зенитчики и специалисты радиоэлектронной борьбы.
За трогательной церемонией наблюдали несколько тысяч родных и близких солдат, приехавших в Брест из разных уголков страны.
Алла Волик, житель Гродно:
Кирилл Драчук, рядовой:
Сразу после присяги солдаты отправляются в первое увольнение. А уже завтра их ждет полноценная армейская жизнь по уставу.
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«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги
Новости Беларуси. Более тысячи солдат чеканили шаг и по легендарной земле. Для Брестского гарнизона это рекордное пополнение, сообщили в программе Новости «24...
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