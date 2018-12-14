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В музее Темиртау выставили бронированный автомобиль Назарбаева

15.12.2018 16:13 — Разное | Партизан  
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Новый эксклюзивный экспонат появился в Историко-культурном центре первого президента, передает Zakon.kz.



Теперь у каждого посетителя есть возможность пристально рассмотреть автомобиль Нурсултана Назарбаева.

В пользовании президента Казахстана был черный Мерседес S- класса 2005 года выпуска. В целях безопасности лидера страны комфортный автомобиль с бронированными стеклами и системой защиты. Вес транспорта 5,5 тонн. Машину установили в фойе историко-культурного центра.

На презентацию автомобиля в первый день же день собралось множество людей. Посетители с особым любопытством расспрашивали экскурсовода о деталях машины. На мероприятие были приглашены и соратники президента.


Напомним, что ранее ко Дню первого президента Темиртаускому историко-культурному центру передали 16 новых экспонатов. Это личные вещи Нурсултана Назарбаева, а также подарки, полученные им от глав государств, друзей и спортсменов.

По словам сотрудников центра, все новые экспонаты уникальны, но среди них есть особенно примечательные. Например, подарок Владимира Путина - антикварное издание Энциклопедии российского сельского хозяйства в 12 томах. Эти книги были выпущены с 1900 по 1905 годы. Несмотря на столь солидный возраст, они в отличном состоянии, хранятся в специальном кожаном футляре.

Всего же в фонде историко-культурного центра насчитывается более 3 000 экспонатов.

 


 
 
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Новый эксклюзивный экспонат появился в Историко-культурном центре первого президента, передает Zakon.kz.
 
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