Из-за протестов во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских

Сотрудники правоохранительных органов уже заняли позиции возле Триумфальной арки в Париже. В Париже мобилизованы 8 тысяч человек.





пишет telegraf.by Отмечается, что правоохранители планируют отправить подкрепления в Бордо, Тулузу, а также другие города для обеспечения порядка на митингах,telegraf.by

Также на телеканале добавили, что на дорогах и вокзалах возможны дополнительные проверки.





На прошлах выходных во Франции было мобилизовано 89 тысяч полицейских. Отмечается, что магазины, которые неделю назад были закрыты из-за протестов, в эту субботу будут работать.









Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.





Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.





Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения



