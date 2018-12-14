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Из-за протестов во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских

15.12.2018 15:59 — Разное | Партизан  
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МВД Франции мобилизовало почти 69 тысяч полицейских из-за ожидаемых новых протестов "желтых жилетов", сообщает BFMTV в субботу, 15 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов уже заняли позиции возле Триумфальной арки в Париже. В Париже мобилизованы 8 тысяч человек.

Отмечается, что правоохранители планируют отправить подкрепления в Бордо, Тулузу, а также другие города для обеспечения порядка на митингах, пишет telegraf.by
Также на телеканале добавили, что на дорогах и вокзалах возможны дополнительные проверки.

На прошлах выходных во Франции было мобилизовано 89 тысяч полицейских. Отмечается, что магазины, которые неделю назад были закрыты из-за протестов, в эту субботу будут работать.


Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения


 
 
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МВД Франции мобилизовало почти 69 тысяч полицейских из-за ожидаемых новых протестов "желтых жилетов", сообщает BFMTV в субботу, 15 декабря.
 
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