Кривко заняла 12-е место

сообщает sport.tut.by Кривко стартовала шестой, но потеряла много позиций из-за промаха на первой стрельбе. Постепенно белоруска начала отыгрывать места и вернулась в топ-10 перед последним рубежом, но еще один промах вновь откинул Ирину. На финише лидер нашей сборной стала 12-й,sport.tut.by





Динара Алимбекова (0+2+0+1) вновь попала в очки, поднявшись с 40-го на 37-е место.









Победу же вырвала финка Кайса Макарайнен (1+0+1+1), которая на последнем круге выиграла борьбу у словачки Паулины Фиалковой (0+0+1+1) и итальянки Доротеи Вирер (2+0+1+1).





В воскресенье женская программа завершится эстафетной гонкой.



