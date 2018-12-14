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Дмитрия Полиенко оштрафовали на 980 рублей (40 базовых величин) за отказ ходить на профилактические лекции

15.12.2018 15:22 — Разное | Партизан  
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Такое решение вынесла 14 декабря судья Заводского района Минска Анастасия Осипчик. Парня признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудников милиции, сообщает правозащитный сайт "Весна".



Поводом стало то, что Полиенко отказался ходить на профилактические лекции в милицию. Эти лекции милиционеры ему назначили почти на каждый день.

Первое заседание по данному административному делу было назначено на 6 декабря, но суд отправил дело на доработку. Второй раз заседание назначили на 13 декабря. Полиенко явился, но суд так и не состоялся. Активисту выдали повестку на следующий день, но на этот раз он отказался идти в участок. Поэтому утром 14 декабря к нему домой явились сотрудники в штатском и отвезли его в суд.


Всего на Полиенко составили три административных протокола за отказ ходить на профилактические лекции в милицию. Еще одно судебное заседание назначено на 19 декабря.


 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение вынесла 14 декабря судья Заводского района Минска Анастасия Осипчик. Парня признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудников...
 
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