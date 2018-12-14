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Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?

15.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?

В субботу, 15 декабря, на площадке у Дома культуры развернулась рождественская региональная ярмарка. Продукты питания, текстиль, одежда, сувениры – это и многое другое можно приобрести на временном рынке. Причем, по весьма приятным ценам. 

На ярмарке в Слуцке можно найти товары не только местного производства. Свою продукцию представили Несвижский, Копыльский, Клецкий, Любанский, Стародорожский, Солигорский районы, а также некоторые предприятия Витебской области. 

В целом, нынешняя рождественская ярмарка мало чем отличается от предыдущих, не тематических. Новогодних товаров практически нет. Но зато большой выбор мясной продукции, сезонных овощей и фруктов. Цены на товары в зависимости от производителя отличаются, хоть и несущественно. Например, разруб свинины можно приобрести за 6.40-6.70 рублей в зависимости от региона, куриная грудка – 5.50-6.00 рублей, яблоки – 50-70 копеек за килограмм. 

Рождественские ярмарки будут проходить в Слуцке каждые выходные вплоть до 6 января. Следующая региональная ярмарка пройдет в Солигорске 22 декабря.

Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?

Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?

Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?

Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?


Катя Ивановская
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу, 15 декабря, на площадке у Дома культуры развернулась рождественская региональная ярмарка. Продукты питания, текстиль, одежда, сувениры – это и многое...
 
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