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Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?
15.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 15 декабря, на площадке у Дома культуры развернулась рождественская региональная ярмарка. Продукты питания, текстиль, одежда, сувениры – это и многое другое можно приобрести на временном рынке. Причем, по весьма приятным ценам.
На ярмарке в Слуцке можно найти товары не только местного производства. Свою продукцию представили Несвижский, Копыльский, Клецкий, Любанский, Стародорожский, Солигорский районы, а также некоторые предприятия Витебской области.
В целом, нынешняя рождественская ярмарка мало чем отличается от предыдущих, не тематических. Новогодних товаров практически нет. Но зато большой выбор мясной продукции, сезонных овощей и фруктов. Цены на товары в зависимости от производителя отличаются, хоть и несущественно. Например, разруб свинины можно приобрести за 6.40-6.70 рублей в зависимости от региона, куриная грудка – 5.50-6.00 рублей, яблоки – 50-70 копеек за килограмм.
Рождественские ярмарки будут проходить в Слуцке каждые выходные вплоть до 6 января. Следующая региональная ярмарка пройдет в Солигорске 22 декабря.
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В субботу, 15 декабря, на площадке у Дома культуры развернулась рождественская региональная ярмарка. Продукты питания, текстиль, одежда, сувениры – это и многое...
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