Белорусские хоккеисты разгромили Венгрию на турнире в Норвегии

Сборная Беларуси по хоккею завершила турнир в Норвегии уверенной победой над командой Венгрии — 8:1 (0:1, 6:0, 2:0).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый период наша команда уступила со счетом 0:1, но затем белорусы серьезно прибавили, а игравшие вчера поздно вечером венгры, наоборот, стали много ошибаться.

Только за второй период подопечные Андрея Сидоренко шесть раз огорчили соперника, а в завершающей трети отметились еще двумя заброшенными шайбами.

За Беларусь голами отметились Михаил Стефанович (2), Никита Феоктистов, Максим Парфеевец, Артур Гаврус, Илья Литвинов, Никита Ремезов и Артем Демков.

Состав сборной Беларуси: Осипков; Крыскин — Хоромандо, Кислый — Ремезов — Демков; Антонов (к) — Воробей, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Бокун — Готовец, Парфеевец — Белевич — Стефанович; Феоктистов — Бовбель — Гаврус; Устиненко, Литвинов.

Напомним, что в первых матчах Беларусь проиграла Норвегии (1:6) и Франции (0:1). Таким образом, наша команда заняла третье место на турнире.