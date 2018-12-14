В кинотеатре «Родина» прошло итоговое заседание Совета районного объединения профсоюзов. По завершению мероприятия журналист «МП» более предметно поговорил с председателем этой организационной структуры ФПБ Натальей Приборец, акцентировав внимание на самых важных направлениях многосторонней профсоюзной деятельности.





В состав объединения входят 85 первичных профсоюзных организаций, 3 цеховых, в которых насчитывается 8112 членов профсоюза, защищены действием 76 коллективных договоров и 5 Соглашений. На протяжении года профсоюзы активно работали над реализацией основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.

— Наталья Юрьевна, каких результатов удалось добиться?

— По итогам девяти месяцев обеспечено выполнение заданий по экспорту услуг, количеству трудоустроенных граждан, розничному товарообороту через все каналы реализации, экспорту туристических услуг. На рынке труда района отмечена стабилизация ситуации: по состоянию на 1 октября уровень регистрируемой безработицы составил 0,1% к численности экономически активного населения.

— А что именно не смогли сделать и по каким причинам?

— К сожалению, за истекший период не выполнены в полном объеме некоторые важнейшие для социальной поддержки населения обязательства, включенные в Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь , республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов, Соглашение между Быховским райисполкомом, районным объединением профсоюзов и Быховским объединением нанимателей. Например, председатели профкомов совместно с представителями нанимателей, вышестоящих организационных структур профсоюзов района осуществляют ежемесячный контроль за ходом начисления и своевременностью выплаты заработной платы. В 2018 году задержки заработной платы были в 9 организациях района.

— Проинформируйте читателей «МП» о работе над проектом Трудового кодекса…

— Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков этого документа и главная задача, которую ставила ФПБ, – обеспечить в трудовых отношениях защиту интересов людей. В целом в него было внесено порядка 40 предложений. В частности, профсоюзы настояли на сохранении срока предупреждения работника об изменении существенных условий труда в количестве 30 дней, тогда как изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение этого срока до 7 календарных дней.

Еще один принципиальный для профсоюзов момент – это необходимость законодательного закрепления такой нормы, как продление или перезаключение контрактов с добросовестными работниками на максимально длительный срок, либо перевод их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех социальных и материальных гарантий. Такая норма сегодня включена в качестве рекомендательной в Генеральное соглашение, в ряд отраслевых соглашений и многие коллективные договоры.

— Что можете сказать о правовом обеспечении профсоюзной деятельности объединения?

—ФПБ подписала соглашение о взаимодействии с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь . В ходе сотрудничества проходят совместные мониторинги по соблюдению законодательства о труде и охране труда. Приоритетным направлением сотрудничества двух ведомств стало соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы и всех сумм, причитающихся при увольнении. Хорошо зарекомендовали себя совместные правовые приемы граждан: в текущем году на 8 таких приемах консультационная помощь оказана 28 членам профсоюза.

— Нет ничего дороже человеческой жизни, а это значит, что охрана труда у профсоюзов занимает особое место?

— Районное объединение осуществило 11 мониторингов по охране труда в организациях района, по их итогам выданы рекомендации для устранения выявленных нарушений. Также совместная работа с органами власти и нанимателями помогает добиваться снижения количества несчастных случаев на производстве: за 10 месяцев 2018 года произошло 5 несчастных случаев (в 2017 году – 9).

— Созданы ли в объединении новые первичные профорганизации?

—В трудовых коллективах района проводится постоянная агитационно-разъяснительная работа по созданию первичных профсоюзных организаций. В 2018 году зарегистрированы пять первичек: в ООО «Палес», ООО «Спейс-тур», ООО «Лаки Стазис», ОАО «Быховлес», в отделе принудительного исполнения Быховского района.

— Здоровый образ жизни людей тоже волнует профобъединение. Что делается в этом направлении?

— В районе организовываются и проводятся самые различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, возрождению национальной культуры, развитию в трудовых коллективах культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. С этой целью проводились районные спартакиады работников АПК, работников системы образования. Проходили также и областные отраслевые мероприятия.

— Не обошли, конечно, своим вниманием и Год малой родины?

— Приоритетной целью ФПБ считается активное вовлечение членов профсоюзов в процесс наведения порядка на земле, благоустройство малой родины, продвижение идей «зеленой» экономики и экологических знаний, оказание содействия в сохранении и развитии объектов историко-культурного наследия, популяризации национальных традиций и обычаев. В этой связи, напомню, провели конкурс «Сделаем малую родину краше», победителем которого стал Барколабовский УПК, где председателем профкома является Людмила Самыкова.

— Профсоюзная молодежь тоже не остается в стороне от важных дел?

— Не остается. Этим вплотную занимается молодежный Совет нашего объединения профсоюзов, возглавляемый Ириной Еремовой. Им совместно с районной организацией ОО «БРСМ» подготовлен брейн-ринг с участием молодежи из разных трудовых коллективов. Большим успехом пользовалась профсоюзная акция «Поздравим маму вместе», некоторые другие мероприятия.

— Не сомневаюсь в том, что большое внимание оказываете ветеранам войны и труда. Что конкретно делаете в данном направлении?

—Соглашение о сотрудничестве между районным объединением профсоюзов, РК ОО «БРСМ» и районной организацией «Белорусское общественное объединение ветеранов» дает возможность оказывать моральную и материальную поддержку неработающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны.

— Пришло, наверное, время сказать о лучших профорганизациях объединения…

—Мы провели смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию района, в котором участвовало 8 первичек. По его итогам первое место заняла первичная профсоюзная организация ГУО «Мокрянский УПК д/с-СШ», второе и третье, соответственно, — первичные профсоюзные организации Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» и Быховской центральной районной больницы.

Скажу также, что Совет единогласно принял план мероприятий объединения по реализации Программы деятельности и взаимодействия районных объединений организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, на 2019 год.

Беседовал Сергей ЛЕВЧЕНКО.