В Быховском РОВД прошла комиссия по содействию занятости населения

Люди разного возраста и пола. Их всех объединяет одно — статьи. Сочетание цифр лишь определяет степень вины и тяжесть совершенных проступков – все эти люди пошли против закона. Комиссия по содействия занятости населения на этот раз собралась в отделе внутренних дел райисполкома. Цель – помочь трудоустроиться тем, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

















Вглядываясь в лица людей, в большинстве пришедших «по приглашению» правоохранителей, сложно догадаться о наличии у первых криминального прошлого. Казалось бы, обычные граждане, но… Готовы ли они сегодня начать жизнь с чистого листа, работать и приносить пользу обществу? Чтобы найти ответ на этот вопрос, с каждым из присутствующих в зале члены комиссии пообщались лично.

Информация к сведению собравшихся: рабочие специальности востребованы на филиале «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», консервно-овощесушильном заводе. Освоить новые профессии поможет отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Цифры «МП»:

Около 300 вакансий имеется в Быховском районе;

из них 190 – на рабочие профессии.

Жительница деревни Давыдовичи уверяет: труда она не боится. С радостью пошла бы на местный консервно-овощесушильный завод. Только вот как до работы добираться? В Быхове своего жилья нет, а общежитие вряд ли предоставят. Чтобы заработать копейку, приходится ездить в Могилевский район на подработку к частнику. Конечно, без официального оформления. Если пойти трудиться на КОСЗ не получится, есть возможность устроиться по договору в ОАО «Следюки» — зимой там нужны люди на вырубке кустов.

Записи в трудовой книжке жителя Красного Берега не делались давно. Работу ему предлагали неоднократно, но он всегда отнекивался: мол, сыт пока случайными заработками. А вот честные ли они? В положительном ответе мужчины правоохранители явно сомневаются. Найти официальную работу ему нужно в кратчайшие сроки – сотрудники милиции за этим проследят.

Молодой мужчина из деревни Подлесье заявляет: в трудоустройстве он не нуждается. И с нотками гордости в голосе приводит доводы: работает у частника, зимой ежедневный заработок варьируется «в районе» 20-25 рублей, а летом на руки выдают и по 40. Все бы хорошо. Вот только получает он кровно заработанные уже три года как исключительно в конверте: записи в трудовой книжке о приеме на работу у него нет. Самое время озаботиться об официальном стаже: пенсию ведь без него не дадут.

Житель Мокрого когда-то даже трактористом трудился в местном хозяйстве. После «отсидки» попробовал устроиться туда же. Хватило дня на два. Говорит, сложно большое стадо досматривать. Впрочем, попробовать себя в качестве сторожа в хозяйстве мужчина не прочь. Огорчает одно: энтузиазма в голосе нет. Дойдет ли он с таким настроением до работодателя?

Молодой мужчина из деревни Неряж не жалуется, а поясняет: он уже практически рабочий человек. Сейчас проходит медицинскую комиссию, чтобы влиться в ряды специалистов ПМК-247.

Мужчина из деревни Глухи проживает с матерью-инвалидом 1 группы. Уход за женщиной – тоже альтернатива трудоустройству. Однако решить эти вопросы можно только в учреждении здравоохранения. Комиссия лишь озвучивает алгоритм действий желающему оформить опеку над родственницей. В случае отказа медиков, не лишним будет обратиться в ОАО «Быховский»: там нуждаются в рабочих руках.

Официально «ухаживать» за 82-летней матерью хотел бы и житель поселка Годылево. Однако у мужчины есть еще один вариант заработка — открыть ИП и заниматься частным извозом. В отделе экономики райисполкома и налоговой инспекции подробно объяснят план дальнейших действий.

Предложения соискателей услышаны, направления на трудоустройство даны. Возможно, база данных по безработным «сминусует». И это будет «плюс».

Алеся МУХАЧЕВА.