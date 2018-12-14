ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быховском РОВД прошла комиссия по содействию занятости населения

15.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

 

Люди разного возраста и пола. Их всех объединяет одно — статьи. Сочетание цифр лишь определяет степень вины и тяжесть совершенных проступков – все эти люди пошли против закона. Комиссия по содействия занятости населения на этот раз собралась в отделе внутренних дел райисполкома. Цель – помочь трудоустроиться тем, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

В Быховском РОВД прошла комиссия по содействию занятости населения


В Быховском РОВД прошла комиссия по содействию занятости населения


В Быховском РОВД прошла комиссия по содействию занятости населения

Вглядываясь в лица людей, в большинстве пришедших «по приглашению» правоохранителей, сложно догадаться о наличии у первых криминального прошлого. Казалось бы, обычные граждане, но… Готовы ли они сегодня начать жизнь с чистого листа, работать и приносить пользу обществу? Чтобы найти ответ на этот вопрос, с каждым из присутствующих в зале члены комиссии пообщались лично.

Информация к сведению собравшихся: рабочие специальности востребованы  на филиале «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», консервно-овощесушильном заводе. Освоить новые профессии поможет отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Цифры «МП»:

Около 300 вакансий имеется в Быховском районе;

из них 190 – на рабочие профессии.

Жительница деревни Давыдовичи уверяет: труда она не боится. С радостью пошла бы на местный консервно-овощесушильный завод. Только вот как до работы добираться? В Быхове своего жилья нет, а общежитие вряд ли предоставят. Чтобы заработать копейку, приходится ездить в Могилевский район на подработку к частнику. Конечно, без официального оформления. Если пойти трудиться на КОСЗ не получится, есть возможность устроиться по договору в ОАО «Следюки» — зимой там нужны люди на вырубке кустов.

Записи в трудовой книжке жителя Красного Берега не делались давно. Работу ему предлагали неоднократно, но он всегда отнекивался: мол, сыт пока случайными заработками. А вот честные ли они? В положительном ответе мужчины правоохранители явно сомневаются. Найти официальную работу ему нужно в кратчайшие сроки – сотрудники милиции за этим проследят.

Молодой мужчина из деревни Подлесье заявляет: в трудоустройстве он не нуждается. И с нотками гордости в голосе приводит доводы: работает у частника, зимой ежедневный заработок варьируется «в районе» 20-25 рублей, а летом на руки выдают и по 40. Все бы хорошо. Вот только получает он кровно заработанные уже три года как исключительно в конверте: записи в трудовой книжке о приеме на работу у него нет. Самое время озаботиться об официальном стаже: пенсию ведь без него не дадут.

Житель Мокрого когда-то даже трактористом трудился в местном хозяйстве. После «отсидки» попробовал устроиться туда же. Хватило дня на два. Говорит, сложно большое стадо досматривать. Впрочем, попробовать себя в качестве сторожа в хозяйстве мужчина не прочь. Огорчает одно: энтузиазма в голосе нет. Дойдет ли он с таким настроением до работодателя?

Молодой мужчина из деревни Неряж не жалуется, а поясняет: он уже практически рабочий человек. Сейчас проходит медицинскую комиссию, чтобы влиться в ряды специалистов ПМК-247.

Мужчина из деревни Глухи проживает с матерью-инвалидом 1 группы. Уход за женщиной – тоже альтернатива трудоустройству. Однако решить эти вопросы можно только в учреждении здравоохранения. Комиссия лишь озвучивает алгоритм действий желающему оформить опеку над родственницей. В случае отказа медиков, не лишним будет обратиться в ОАО «Быховский»: там нуждаются в рабочих руках.

Официально «ухаживать» за 82-летней матерью хотел бы и житель поселка Годылево. Однако у мужчины есть еще один вариант заработка — открыть ИП и заниматься частным извозом. В отделе экономики райисполкома и налоговой инспекции подробно объяснят план дальнейших действий.

Предложения соискателей услышаны, направления на трудоустройство даны. Возможно, база данных по безработным «сминусует». И это будет «плюс».

Алеся МУХАЧЕВА.

 

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Люди разного возраста и пола. Их всех объединяет одно — статьи. Сочетание цифр лишь определяет степень вины и тяжесть
 
Новости дня
Новости разные
 
Региональная новогодняя ярмарка в Слуцке: что почем?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика