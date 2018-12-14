Смотрите, как в Минске бежали Санта-Клаусы

Возле Цнянского водохранилища впервые прошел праздничный забег Санта-Клаусов. Желающие бежали одну из четырех дистанций — полтора, пять, 10 или 15 километров.

Обязательным условием для всех участников было иметь при себе новогодний костюм (или хотя бы праздничный колпак). Бегуны постарались: среди тех, кто вышел на старт, были и Санта-Клаусы, и Деды Морозы, и Снегурочки.























































