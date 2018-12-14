Лукашенко рассказал о будущем Союзного государства, цензуре и рэперах

Разговор с президентом. Александр Лукашенко четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов. Встреча с лидером Беларуси состоялась по итогам пресс-тура, организованного для представителей СМИ, сообщает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

На вопросы российских журналистов Александр Лукашенко отвечал в течение четырех часов. Больше всего россиян интересовали перспективы союзного государства Беларуси и России, в том числе торговые, экономические аспекты взаимоотношений. Здесь накопилось немало вопросов, рассказал президент и пообещал, что информационные поводы еще будут. Но в целом будущее союза он видит хорошим при условии, что все предыдущие договоренности будут соблюдаться.

Пока получается не всегда. Из наболевшего нерешенный вопрос цены на российский газ для белорусов и компенсации последствий налогового маневра. Эти темы станут главными на предстоящей 25 декабря встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В частности, совсем скоро будет подписано соглашение про взаимное признание виз, пообещал Александр Лукашенко. И для пребывания на территории Беларуси и России иностранцам не нужно будет получать две визы. Достаточно будет какой-то одной. Вообще делить белорусам и россиянам нечего, надо держаться вместе, считает Александр Лукашенко.

Однако по сравнению с предыдущими десятилетиями мир сильно изменился, заметил президент. Журналисты спросили, что он думает по поводу запретов на концерты рэп-исполнителей, в частности тех, кто употребляет нецензурную лексику на сцене. Запреты лишь добавят рэперам популярности, уверен Александр Лукашенко.

«Я тот еще матерщинник, – признался глава государства, – но мат должен звучать не на сцене. Время изменилось. Сегодня невозможно никого закрыть. В интернете все сидят с пятого класса и до пенсии».

Так что цензура сегодня просто невозможна. Да и не нужна, считает Александр Лукашенко. Но очень просит журналистов не искажать действительность и не подтасовывать факты.

«Независимая журналистика – это в сказке. Меня бесит это. Не надо так. Давайте честно. Поговорили. Давайте в контексте разговора это и показывайте. А если вы изворачиваете, значит, это или заказ, или вы меня неправильно поняли», – подчеркнул президент.

На вопрос об идеальном будущем для Беларуси глава государства ответил коротко: идеал не достижим, главное - чтобы небо над головой у белорусов было мирным.