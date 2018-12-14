|
В Беларуси с 16 декабря дорожает топливо, кроме 92-го бензина
15.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Топливо на АЗС Беларуси традиционно дорожает на 1 копейку.
В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что на автозаправочных станциях Беларуси с завтрашнего дня цена бензина АИ-95-К5-Евро будет составлять 1,54 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,75 руб., ДТ — 1,54 руб. Не изменяется цена бензина АИ-92-К5-Евро (1,43 руб.).
За январь-декабрь текущего года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллар США.
«Белнефтехим»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливо на АЗС Беларуси традиционно дорожает на 1 копейку. В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)