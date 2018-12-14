В Беларуси с 16 декабря дорожает топливо, кроме 92-го бензина

Топливо на АЗС Беларуси традиционно дорожает на 1 копейку.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что на автозаправочных станциях Беларуси с завтрашнего дня цена бензина АИ-95-К5-Евро будет составлять 1,54 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,75 руб., ДТ — 1,54 руб. Не изменяется цена бензина АИ-92-К5-Евро (1,43 руб.).

За январь-декабрь текущего года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллар США.

«Белнефтехим»:

Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, увеличилась за указанный период по отношению к аналогичному периоду 2017 года в долларовом эквиваленте на 27 процентов, в рублевом — на 37 процентов. С целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья продолжается изменение цен на нефтепродукты.