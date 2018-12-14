В интернетах продолжает бурление - народ возмущается фактом установки ларька "Табакерка" на остановке общественного транспорта прямо на велодорожке в Бресте на ул. Краснознамённой. Как мы и обещали, докладываем - ларёк передвинули, он больше не мешает велосипедистам.



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Впрочем, это ещё тоже как посмотреть. Что будет, если кто-то изнутри резко откроет дверь, а в этот момент на велодорожке будет проезжать велик? Большой "бум" обеспечен, и хорошо, если всё обойдётся, а если нет? Чисто теоретически интересно - кто будет виноват?



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Ранее мы упоминали, что ларьки устанавливает не город, наши только обеспечивают выдачу разрешений и подбирают соответствующее количество мест. Ларьки открываются во многих городах Беларуси, в том числе около 500 в Минске. Пока не "всплыл" конкретно этот ларёк на велодорожке, общественность как-то и не обращала внимания - ставят ну да и ладно. Но сейчас опомнились, появилась даже петиция об ограничении распространения торговых ларьков, торгующих табаком.



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Авторы петиции требуют неукоснительно соблюдать решение Брестского областного Совета депутатов о запрещении размещения специализированных пунктов по реализации табачных изделий на расстоянии 500 метров от учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Также они предлагают при необходимости, определить на окраине города 2-3 места для размещения специализированных торговых объектов по реализации табачных изделий. А прокуратуру г. Бреста и Министерство здравоохранения просят осуществить контроль за исполнением решения Брестского областного Совета депутатов от 10.06.2016 №160.



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Подписать петицию желающие могут по ссылке . Впрочем, в который раз напомним, что убирать торговые точки из города явно не будут - подробности можете прочитать тут . Но за их правильным расположением в дальнейшем обещали следить.