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Фуркад выиграл преследование в Хохфильцине, Елетнов - 52-й
Французский биатлонист Мартен Фуркад после ряда неудачных гонок доказал, что он все еще является претендентом на победу в общем зачете Кубка мира.
Француз стартовал вторым и, не допустив ни одного промаха, с большим преимуществом финишировал первым.
Второе место занял немец Арндт Пайффер (1+0+0+0), а на третье место с 11-го прорвался норвежец Ветле-Шостад Кристиансен (0+0+0+0).
Единственным белорусом в гонке был Роман Елетнов, но из-за неудачной стрельбы он не смог побороться за очки. Елетнов сделал 7 (2+1+2+2) промахов и откалися с 45-го на 52-е место.
В воскресенье этап Кубка мира завершится двумя эстафетными гонками.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад после ряда неудачных гонок доказал, что он все еще является претендентом на победу в общем зачете Кубка мира.
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