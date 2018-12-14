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С 16 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Кроме 92-го

15.12.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Фото: «Белнефтехим»
С 16 декабря 2018 года в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин (кроме 92-го) увеличатся на 1 копейку. С 16 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 54 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, ДТ — 1 рубль 54 копейки.

— За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара США. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27 процентов, в рублевом — на 37 процентов, — отметили в «Белнефтехиме». — Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья.

Это двадцать седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 декабря: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

 
 
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