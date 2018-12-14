С 16 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Кроме 92-го

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С 16 декабря 2018 года в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этомв пресс-службе «Белнефтехима».В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин (кроме 92-го) увеличатся на 1 копейку. С 16 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 54 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, ДТ — 1 рубль 54 копейки.отметили в «Белнефтехиме».Это двадцать седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 декабря: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.