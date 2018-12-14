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Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви

15.12.2018 16:36 — Разное | Интерфакс  
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Украина обрезает путы, привязывающие ее к России, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!... В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора", - сказал П.Порошенко, обращаясь к участникам всеукраинского православного объединительного собора в субботу в Киеве.

Он напомнил, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви - это вопрос украинской национальной безопасности.

"Это - вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи", - подчеркнул президент.

В Киеве 15 декабря утром начался объединительный православный собор, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне, сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Церковные иерархи, священники и миряне представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархатом).

"Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед началом собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников объединительного собора.

На объединительном соборе в Киеве украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее устав и изберут предстоятеля.

 

 
 
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Украина обрезает путы, привязывающие ее к России, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви, заявляет президент Украины Петр...
 
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