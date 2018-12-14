Топливо на белорусских АЗС вновь дорожает с 16 декабря

Концерн "Белнефтехим" с 16 декабря вновь увеличит розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна. Изменение цен не коснется бензина АИ-92-К5-Евро.

С 16 декабря цена бензина АИ-95-К5-Евро составит Br1,54, АИ-98-К5-Евро - Br1,75, ДТ - Br1,54.

За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $71,1. "Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27%, в рублевом - на 37%. Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", - сказано в сообщении "Белнефтехима".

Цены на моторное топливо с начала текущего года повышаются в 27-й раз, они выросли почти на 19%.