Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии

Новости Беларуси. Белорусская битлонистка Дарья Домрачева поделилась снимками с домашнего ужина в Норвегии.

«Давайте начнём! Ням-ням», – написала олимпийская чемпионка.



Фото: instagram.com/dadofun

После публикации сразу посыпались добрые комментарии поклонников спортсменки и её супруга Бьорндалена.

«Какое счастье, что лучший биатлонист всех времён женился на лучшей девушке биатлона! Счастья вам и всего наилучшего! И побольше сообщений в инстаграме, чтобы мы могли за вас радоваться!»,

«Дарья, замечательные фото! Очень интересно и необычно видеть Вас и Уле в домашней обстановке, а не в костюмах, очках и на трассе»,



Фото: instagram.com/dadofun

«Ой! Как душевно! Детишки, это ваши племянники?»,

«Уле Эйнар за шеф-повара был? Хорош и в этой роли!».

Немного позже Дарья пояснила, что в Норвегии по пятницам во многих семьях устраивается день Тако. Судя по снимку, на обеденном столе должны быть разноцветные яркие продукты. В то же время несколько удивляет отсутствие мяса. Если присмотреться, на тарелках помидоры, огурцы, перец, какая-то зелень и, возможно, картофель и гречка.



Фото: instagram.com/dadofun

«Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов – почти как рисовать свою картину. Ещё один вид искусства?», – задумалась Домрачева.

Летом 2018 года Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру. С того момента Уле и Дарья побывали на море , съездили на финальный матч ЧМ-2018 в «Лужники», полетали на вертолёте , покатались на 450-тонном самосвале и успели ещё много всего.

Осенью 2018 года Домрачева и её дочь булочками поздравили Уле-Эйнара с Днём отца.