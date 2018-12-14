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Домрачева поделилась трогательными фото с домашнего ужина в Норвегии
Новости Беларуси. Белорусская битлонистка Дарья Домрачева поделилась снимками с домашнего ужина в Норвегии.
«Давайте начнём! Ням-ням», –
После публикации сразу посыпались добрые комментарии поклонников спортсменки и её супруга Бьорндалена.
«Какое счастье, что лучший биатлонист всех времён женился на лучшей девушке биатлона! Счастья вам и всего наилучшего! И побольше сообщений в инстаграме, чтобы мы могли за вас радоваться!»,
«Дарья, замечательные фото! Очень интересно и необычно видеть Вас и Уле в домашней обстановке, а не в костюмах, очках и на трассе»,
«Ой! Как душевно! Детишки, это ваши племянники?»,
«Уле Эйнар за шеф-повара был? Хорош и в этой роли!».
Немного позже Дарья пояснила, что в Норвегии по пятницам во многих семьях устраивается день Тако. Судя по снимку, на обеденном столе должны быть разноцветные яркие продукты. В то же время несколько удивляет отсутствие мяса. Если присмотреться, на тарелках помидоры, огурцы, перец, какая-то зелень и, возможно, картофель и гречка.
«Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов – почти как рисовать свою картину. Ещё один вид искусства?», – задумалась Домрачева.
Летом 2018 года Дарья Домрачева
Осенью 2018 года Домрачева и её дочь булочками поздравили Уле-Эйнара с Днём отца.
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Новости Беларуси. Белорусская битлонистка Дарья Домрачева поделилась снимками с домашнего ужина в Норвегии. «Давайте начнём! Ням-ням», – написала олимпийская...
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