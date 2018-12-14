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15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче Республиканского любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со счётом 15:4 завершилась игра против сборной Витебской области.
На лёд «Чижовка- Арены» под №1 вышел и Александр Лукашенко. Счёт матча в первом периоде открыл Президент, исполнив штрафной бросок.
Декабрьские матчи Республиканских соревнований для команды Президента - хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января.
Степан Пономарёв, нападающий хоккейной команда Президента Беларуси:
Денис Тыднюк, нападающий хоккейной команды Витебской области:
Завершилась сегодняшняя игра, уже по сложившейся традиции, общим фото на память. Также болельщикам подарили игрушки.
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче Республиканского любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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