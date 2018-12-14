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15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

15.12.2018 16:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче Республиканского любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со счётом 15:4 завершилась игра против сборной Витебской области.

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

На лёд «Чижовка- Арены» под №1 вышел и Александр Лукашенко. Счёт матча в первом периоде открыл Президент, исполнив штрафной бросок.

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

Декабрьские матчи Республиканских соревнований для команды Президента - хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января.

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

Степан Пономарёв, нападающий хоккейной команда Президента Беларуси:
Во втором периоде игра всё-таки пошла, реализация пошла, поэтому сопернику тяжело с нами. По мастерству мы выше и мы это используем.

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

Денис Тыднюк, нападающий хоккейной команды Витебской области:
Такие матчи с такими командами надо начинать не с разминки, а выехать, взять у людей автографы, сфотографироваться с ними, а потом начинать играть в хоккей. Соперник играет в искрометный хоккей, мы попроще.

15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

Завершилась сегодняшняя игра, уже по сложившейся традиции, общим фото на память. Также болельщикам подарили игрушки.

Любительский хоккей в Беларуси: как все устроено и кто в него играет?
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче Республиканского любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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