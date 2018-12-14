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С 16 декабря в Беларуси подорожает топливо. Цена на 92 бензин сохранится
Новости Беларуси. С 16 декабря в Беларуси вновь подорожает топливо, однако стоимость 92 бензина не изменится.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 43 копейки,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 54 копейки,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 75 копеек,
ДТ – 1 рубль 54 копейки.
Предыдущее изменение цен произошло 9 декабря.
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Новости Беларуси. С 16 декабря в Беларуси вновь подорожает топливо, однако стоимость 92 бензина не изменится. Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии,...
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