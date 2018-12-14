С 16 декабря в Беларуси подорожает топливо. Цена на 92 бензин сохранится

Новости Беларуси. С 16 декабря в Беларуси вновь подорожает топливо, однако стоимость 92 бензина не изменится.

Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, цена топлива возрастёт на одну копейку. С воскресенья один литр топлива обойдётся в:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 43 копейки,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 54 копейки,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 75 копеек,

ДТ – 1 рубль 54 копейки.

Предыдущее изменение цен произошло 9 декабря.