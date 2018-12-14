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МОК потребовал вернуть медали трех олимпийских чемпионов из России

15.12.2018 17:37 — Разное | Партизан  
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Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от бобслеистов Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от бобслеистов Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

МОК направил письмо о возврате медалей российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS). Также письма пришли их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях, пишет Лента.ру.

Воевода должен вернуть две золотые медали Олимпиады в связи с тем, что в феврале CAS поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать его результаты на ОИ-2014. Негодайло и Труненков также были наказаны МОК, однако впоследствии суд оправдал спортсменов.

22 ноября МОК потребовал у бывшего бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали ОИ-2014. Вместе с Воеводой он завоевал золото в двойках, с Негодайло и Труненковым — в четверках.


Несмотря на решение МОК, Мосгорсуд сохранил право Зубкова на золотые медали, чем вызвал ответную реакцию со стороны международных организаций. МОК потребовал от российской стороны обеспечить выполнение решения CAS. В противном случае в отношении Олимпийского комитета России могут последовать санкции. В частности, сборная России может остаться без Олимпиады-2020.


 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от бобслеистов Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи. Об...
 
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