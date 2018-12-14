МОК потребовал вернуть медали трех олимпийских чемпионов из России

А лександр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости





Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от бобслеистов Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.





пишет Лента.ру. МОК направил письмо о возврате медалей российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS). Также письма пришли их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях,Лента.ру.





Воевода должен вернуть две золотые медали Олимпиады в связи с тем, что в феврале CAS поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать его результаты на ОИ-2014. Негодайло и Труненков также были наказаны МОК, однако впоследствии суд оправдал спортсменов.





22 ноября МОК потребовал у бывшего бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали ОИ-2014. Вместе с Воеводой он завоевал золото в двойках, с Негодайло и Труненковым — в четверках.









Несмотря на решение МОК, Мосгорсуд сохранил право Зубкова на золотые медали, чем вызвал ответную реакцию со стороны международных организаций. МОК потребовал от российской стороны обеспечить выполнение решения CAS. В противном случае в отношении Олимпийского комитета России могут последовать санкции. В частности, сборная России может остаться без Олимпиады-2020.



