Беларусь разгромила Венгрию на турнире в Норвегии

tut.by Первый период наша команда уступила со счетом 0:1, но затем белорусы серьезно прибавили, а игравшие вчера поздно вечером венгры, наоборот, стали много ошибаться, пишет

Только за второй период подопечные Андрея Сидоренко шесть раз огорчили соперника, а в завершающей трети отметились еще двумя заброшенными шайбами.





За Беларусь голами отметились Михаил Стефанович (2), Никита Феоктистов, Максим Парфеевец, Артур Гаврус, Илья Литвинов, Никита Ремезов и Артем Демков.









Состав сборной Беларуси: Осипков; Крыскин — Хоромандо, Кислый — Ремезов — Демков; Антонов (к) — Воробей, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Бокун — Готовец, Парфеевец — Белевич — Стефанович; Феоктистов — Бовбель — Гаврус; Устиненко, Литвинов.





Напомним, что в первых матчах Беларусь проиграла Норвегии (1:6) и Франции (0:1). Таким образом, наша команда заняла третье место на турнире.



